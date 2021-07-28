Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 28 июля, в Молдове выявили 166 новых случаев коронавируса. За сутки был сделан 5601 тест. 58 новых случаев обнаружено в Приднестровье, 26 – в Кагуле, 18 – в Кишинёве.

16 новых случаев были “завезены: 4 из Турции, по 3 из Франции и Италии, по 2 из Великобритании и Ирландии, по одному из Германии и России.

За всё время пандемии в Молдове выявили 259018 случаев коронавируса. Вылечились 251741 человек (+96). Скончались 6250 (+3).

Активными остаются 1027 случаев заболевания. 319 человек госпитализированы, в том числе 55 в крайне тяжёлом состоянии (11 подключены к аппаратам ИВЛ). Остальные лечатся на дому.

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