Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 30 июня, в Молдове выявили 65 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5245 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

22 случая – в Приднестровье, по 11 – в Кагуле и Кишинёве. Остальные представлены на графике ниже. Один новый случай был завезён из Ирландии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 256 734 случая коронавируса. Вылечились 249 706 человек (+63 за сутки), скончались 6194 (+3 за сутки).

Активными остаются 834 случая заболевания. В больницах 187 пациентов с коронавирусом, 40 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные лечатся на дому.

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