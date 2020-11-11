Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 11 ноября, в Молдове было подтверждено 1 115 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3 690 тестов, в том числе 3 239 – впервые. 5 случаев “завезены” из-за рубежа.

За всё время пандемии в нашей стране было выявлено 84 707 случаев коронавируса. Вылечились 66 115 человек, скончались 1 950.

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