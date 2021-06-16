Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 16 июня, в Молдове выявили 59 случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5 422 теста. Два новых случая были “завезены” из России.

За всё время пандемии в Молдове выявили 255 937 случаев коронавируса. Вылечились 248 904 человека (+92 за сутки), скончались 6159 (+3 за сутки).

Активными остаются 874 случая коронавируса.

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