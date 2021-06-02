Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Сегодня, 2 июня, в Молдове выявили 44 новых случая коронавируса, 12 из которых – в Кишинёве. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 5014 тестов, в том числе 1029 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Один новый случай был “завезён” из России.

За всё время пандемии в Молдове выявили 255285 случаев коронавируса. Вылечились 247716 человек (+107 за сутки), скончались 6120  (+6 за сутки).

Активными остаются 1449 случаев заболевания.

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