Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Сегодня, 26 мая, в Молдове выявили 94 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 4402 теста, в том числе 1133 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.  

Все новые случаи местные. Коронавирусом за последние сутки не заболел ни один медицинский работник.

В больницах находятся 699 пациентов с подтверждённым коронавирусом. 99 – в крайне тяжёлом состоянии, в том числе 16 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 254908 случаев коронавируса. Вылечились 247016 человек (+128 за сутки), скончались 6088 (+4 за сутки).

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