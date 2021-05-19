Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Сегодня, 19 мая, в Молдове было выявлено 138 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4854 теста, в том числе 1281 экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Два новых случая «завезены» из Франции.

На домашнем лечении находятся 1266 человек, а в больницах –  1021 пациент, из которых 20 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 254 213 случая коронавируса. Вылечились за сегодня 247 человек, а всего – 245 510. Скончались 6053 пациента.

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