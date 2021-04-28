Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 28 апреля, в Молдове выявили 424 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5193 теста, в том числе 1657 экспресс-тестов. В крайне тяжёлом состоянии находятся 213 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 36 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 250 138 случаев коронавируса. Вылечились 238 926 человек, скончались 5780.

Активными остаются 5 432 случая коронавируса.

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