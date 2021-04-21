Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня в Молдове выявили 700 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 6334 теста, в том числе 1801 экспресс-тест на антиген к коронавирусу. 6 новых случаев был “завезены”, остальные – местные.

В больницах остаются 2574 пациента с подтверждённым диагнозом, 243 из них – в крайне тяжёлом состоянии. 48 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 247391 случай коронавируса. Вылечились 234204 человека (+923 за последние сутки), скончались 5643 (+27 за последние сутки).

Активными остаются 7544 случая коронавируса.

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