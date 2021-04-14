Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Сегодня в Молдове выявили 1001 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 6444 теста, в том числе 1874 экспресс-теста. 6 новых случаев были “завезены”.

К аппаратам ИВЛ подключены 49 человек. Активными остаются 11574 случая коронавируса.

За всё время пандемии в Молдове выявили 243 365 случаев коронавируса. Вылечились 226 325 человек, скончались 5466.

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