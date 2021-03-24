Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

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Сегодня, 24 марта, в Молдове выявили 2273 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 6 070 тестов, в том числе 504 экспресс-теста. 8 новых случаев были “завезены”. В крайне тяжёлом состоянии находится 341 пациент. К аппаратам ИВЛ подключён 61 человек.

За всё время пандемии в Молдове выявили 219 988 случаев коронавируса. Вылечились 193 562 человека (+1 932 за сутки), скончались 4 661 (+39 за сутки).

Активными остаются 21 765 случаев коронавируса.

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