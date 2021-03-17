Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер среды

Сегодня, 17 марта, в Молдове подтвердили 1916 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5 457 тестов, в том числе 5 042 – впервые. 8 новых случаев были “завезены”.

За всё время пандемии в Молдове выявили 208 928 случаев коронавируса. Вылечились 1 345 человек, скончались 34.

Активных случаев – 22 384.

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