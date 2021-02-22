Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Сегодня в Молдове было выявлено 655 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 1879 тестов, в том числе 1681 – впервые. 3 новых случая были “завезены”: из Румынии, Украины и Чехии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 177407 случаев коронавируса. Вылечились 162595 человек, скончались 3799.

Активными остаются 11013 случаев заболевания.

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