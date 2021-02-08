Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Сегодня, 8 февраля, в Молдове было выявлено 289 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 1 355 тестов, в том числе 1 234 – впервые. Ещё 518 человек выздоровели за сегодня. 3 805 граждан с лёгкими формами COVID-19 находятся на лечении дома.

За всё время пандемии в Молдове выявили 164 858 случаев коронавируса. Вылечились 154 303 человека, скончались 3 557.

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