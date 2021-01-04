Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Сегодня, 4 января, в Молдове было подтверждено 436 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 1 907 тестов. 3 новых случая были “завезены” в страну: из Италии, США и России.

Вылечились ещё 774 человека, а всего – 134 021. Скончались 3 054 пациента. За всё время пандемии в Молдове было подтверждено 146 309 случаев коронавируса.

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