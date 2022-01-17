Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня в Молдове выявили 1783 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 8834 теста. Информацию представили в Минздраве.

20 новых случаев были “завезены”, остальные местные. В больницах находятся 1445 человек. 126 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 390742 случая заболевания. Вылечились 367199 человек (+295), скончались 10452 (+8).

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