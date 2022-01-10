Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 10 января, в Молдове выявили 695 новых случаев коронавируса. За сутки был сделан 8191 тест. Информацию представили в Минздраве.

За всё время пандемии в РМ подтвердили 380985 случаев заболевания. Вылечились 364794 человек (+471), скончались 10380 (+17).

В больницах находятся 870 человек с коронавирусом. 123 – в крайне тяжёлом состоянии, 8 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 2609 человек.

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