Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 27 декабря, в Молдове выявили 237 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За сутки было сделано 5 889 тестов. 4 новых случая были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 374 763 случая заболевания. Вылечились 360 772 человека (+341), скончались 9 625 (+12).

В больницах находятся 987 человек, из них 163 – в крайне тяжёлом состоянии, 22 подключены к аппаратам ИВЛ.

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