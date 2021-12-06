Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 6 декабря, в Молдове выявили 495 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Минздраве. За сутки было сделано 4835 тестов.

Два новых случая были “завезены”, остальные – местные. 1396 заболевших находятся в больницах, 3668 лечатся на дому.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 366751 случай заболевания. Вылечились 351003 человека (+506), скончались 9244 (+27).

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