Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

0

Сегодня, 22 ноября, в Молдове выявили 655 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За сутки было сделано 4515 тестов. Семь новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 358857 случаев заболевания. Вылечились 341043 человека (+750), скончались 8869.

В больницах находятся 1822 человека, из них 213 – в крайне тяжёлом состоянии, 32 подключены к аппаратам ИВЛ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.