Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Сегодня, 22 ноября, в Молдове выявили 655 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Минздраве. 

За сутки было сделано 4515 тестов. Семь новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 358857 случаев заболевания. Вылечились 341043 человека (+750), скончались 8869.

В больницах находятся 1822 человека, из них 213 – в крайне тяжёлом состоянии, 32 подключены к аппаратам ИВЛ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md