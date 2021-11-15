Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Сегодня, 15 ноября, в Молдове выявили 956 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Минздраве. 

За сутки было сделано 6470 тестов. Девять новых случаев были “завезены”, остальные – местные. 367 новых заболевших в Приднестровье, 231 – в Кишинёве.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 353 778 случаев заболевания. Вылечились 333 622 человека (+913), скончались 8549 (+54).

Активными остаются 11 607 случаев заболевания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md