Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 15 ноября, в Молдове выявили 956 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За сутки было сделано 6470 тестов. Девять новых случаев были “завезены”, остальные – местные. 367 новых заболевших в Приднестровье, 231 – в Кишинёве.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 353 778 случаев заболевания. Вылечились 333 622 человека (+913), скончались 8549 (+54).

Активными остаются 11 607 случаев заболевания.

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