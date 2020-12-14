Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Сегодня в Молдове было подтверждено 735 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 1 725 тестов, в том числе 1 518 – впервые.

Ещё 1 278 человек вылечились от COVID-19. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

7 случаев были “завезены” из-за границы. За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 127 253 человека. 110 179 вылечились, 2 598 скончались.

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