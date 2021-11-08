Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 8 ноября, в Молдове выявили 1141 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 6130 тестов. Информацию представили в Минздраве.

4 новых случая были “завезены”, остальные – местные. В Приднестровье 520 заболевших, в Кишинёве 295.

За всё время пандемии в нашей стране подтвердили 347105 случаев коронавируса. Вылечились 325991 человек (+1098), скончались 8144 (+45).

Активными остаются 12970 случаев заболевания.

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