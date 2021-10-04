Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Сегодня, 4 октября, в Молдове выявили 1078 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 7246 тестов. Информацию представили в Минздраве.  

12 новых случаев были “завезены”, остальные местные. В Кишинёве 301 новый заболевший

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 298310 случаев коронавируса. Вылечились 281647 человек (+893), скончались 6877 (+23).

Активными остаются 9786 случаев коронавируса. Госпитализированы 1820 человек, из которых 148 – в крайне тяжёлом состоянии. 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

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