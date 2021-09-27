Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Сегодня, 27 сентября, в Молдове выявили 1018 новых случаев коронавируса. За сутки был сделан 7391 тест. Информацию представили в Минздраве. 

12 новых случаев были “завезены”. В Кишинёве выявлено 254 заболевших, в Приднестровье – 154.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 290043 случая коронавируса. Вылечились 273920 человек (+661), скончались 6713 (+18).

Активными остаются 9410 случаев заболевания.

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