Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

0

Сегодня, 27 сентября, в Молдове выявили 1018 новых случаев коронавируса. За сутки был сделан 7391 тест. Информацию представили в Минздраве.

12 новых случаев были “завезены”. В Кишинёве выявлено 254 заболевших, в Приднестровье – 154.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 290043 случая коронавируса. Вылечились 273920 человек (+661), скончались 6713 (+18).

Активными остаются 9410 случаев заболевания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.