Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 23 августа, в Молдове выявили 314 новых случаев коронавируса. 265 заболевших не были привиты. Информацию представили в Минздраве.

За сутки было сделано 3979 тестов. 8 случаев были “завезены”: 3 из Германии, 2 из Италии, по одному из Турции, Франции и Украины.

За всё время пандемии в Молдове выявили 264746 случаев коронавируса. Вылечились 255485 человек (+206 за сутки), скончались 6369 (+6 за сутки).

Активными остаются 2892 случая заболевания. В больницах лечатся 533 человека, из которых 26 находятся в крайне тяжёлом состоянии.

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