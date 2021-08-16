Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 16 августа, в Молдове выявили 200 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 3853 теста. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

12 новых случаев “завезли”: 4 из Турции, 3 из Италии, по одному из Чехии, Великобритании, России, Швеции и Украины. В Кишинёве выявили 43 новых случая коронавируса, в Кагуле и Приднестровье – по 15 слуаев. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове выявили 262 244 случая коронавируса. Вылечились 254 143 человека (+117 за сутки), скончались 6313 (+5 за сутки).

Активными остаются 1788 случаев заболевания.

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