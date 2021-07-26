Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 26 июля, в Молдове выявили 89 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 3838 тестов. Информацию представили в Минздраве.

Три новых случая были “завезены”: два из Чехии, один из Великобритании. 23 случая выявили в Приднестровье, 12 в Кагуле, 7 в Кишинёве. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 258713 случаев коронавируса. Вылечились 251553 человека (+64), скончались 6245 (+1).

Активными остаются 915 случаев коронавируса.

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