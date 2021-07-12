Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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13 июля в Молдове выявили 62 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 2662 теста.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

6 новых случаев завезены: 5 из России, один из Украины. 23 новых случая выявлены в Приднестровье, 5 в Кишинёве. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове выявили 257529 случаев коронавируса. Вылечились 250489 человек (+42), скончались 6211 (+2).

Активными остаются 829 случаев коронавируса.

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