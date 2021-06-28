Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 28 июня, в Молдове выявили 55 новых случаев коронавируса. За сутки был сделан 2971 тест. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

По 12 новых случаев в Кишинёве и Приднестровье. Остальные представлены на графике ниже. Три новых случая были завезены: два из России, один из Голландии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 256614 случаев коронавируса. Вылечились 249590 человек (+34), скончались 6187 (+3).

Активными остаются 837 случаев заболевания. В больницах 166 пациентов с коронавирусом, 34 в крайне тяжёлом состоянии, 7 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные лечатся на дому.

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