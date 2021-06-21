Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

21 июня в Молдове выявили 47 случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3 464 теста, в том числе 1 068 экспресс-тестов. 4 новых случая были “завезены” из России.

За всё время пандемии в Молдове выявили 256 187 случаев коронавируса. В больницах находятся 135 пациентов с COVID-19 (11 на ИВЛ), а на дому лечится 651 человек.

За сегодня выздоровело ещё 39 человек, а всего – 249 216. С начала эпидемии в Молдове от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 6 173 человека.

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