Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 14 июня, в Молдове выявили 33 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 2838 тестов. Впервые за долгое время нет ни одного нового летального исхода от COVID-19. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

12 новых случаев зарегистрированы в Приднестровье, 4 в Кишинёве, по 3 в Чимишлии и Теленештах, по 2 в Бельцах и Сынжерей, по одному в Новых Аненах, Комрате, Фалештах, Глодянах, Рышканах, Страшенах и Унгенах.

В больницах остаются 167 пациентов с подтверждённым коронавирусом. 44 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 12 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 255830 случаев коронавируса. Вылечились 248733 человека (+62), скончались 6154.

Активными остаются 943 случая заболевания.

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