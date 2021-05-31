Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 31 мая, в Молдове выявили 41 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2644 теста, в том числе 1140 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Все новые случаи – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 255186 случаев коронавируса. Вылечились 247507 человек (+63 за последние сутки), скончались 6107 (+3 за последние сутки).

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