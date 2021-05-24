Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 24 мая, в Молдове выявили 65 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 2723 теста, в том числе 947 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.



За всё время пандемии в Молдове выявили 254741 случай коронавируса. 246766 человек вылечились, 6080 скончались.

Активными остаются 1895 случаев заболевания.

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