Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 17 мая, в Молдове было выявлено 109 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2 293 теста, в том числе 944 экспресс-теста на антиген к коронавирусу. “Завезённых” случаев нет.

На домашнем лечении находятся 1 473 человека, а в больницах – 1 242 пациента, из которых 26 подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 253 954 случая коронавируса. Вылечились за сегодня 174 человека, а всего – 245 031. Скончались 6 034 пациента.

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