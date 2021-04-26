Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 26 апреля, в Молдове выявили 246 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. За сутки было сделано 2929 тестов, в том числе 1558 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Один новый случай был «завезён» из Румынии.

За всё время пандемии в Молдове было выявлено 249385 случаев коронавируса. Вылечились 237934 человек, скончались 5745.

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