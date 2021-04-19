Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

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Сегодня, 19 апреля, в Молдове выявили 341 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2712 тестов, в том числе 1117 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Три новых случая были “завезены”: по одному из России, Турции и Украины.

За всё время пандемии в Молдове выявили 246238 случаев коронавируса. Вылечились 232328 человек (+1093 за сутки), скончался 5591 (+20 за сутки).

Активными остаются 8319 случаев заболевания.

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