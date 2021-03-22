Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер понедельника

22 марта в Молдове выявили 1060 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 2909 тестов, в том числе 42 экспресс-теста на антиген к коронавирусу. 3 новых случая были “завезены” из Италии.

За всё время пандемии в Молдове выявили  216094 случая коронавируса. Вылечились 189875 человек (+1512 за сутки), скончались 4590 (+31 за сутки).

Активными остаются 21629 случаев коронавируса.

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