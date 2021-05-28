Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы (ФОТО)

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы (ФОТО)

Сегодня, 28 мая, в Молдове выявили 75 новых случаев коронавируса. 29 из них зарегистрированы в Приднестровье, 11 – в Кишинёве. За сутки было сделано 6438 тестов. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Все новые случаи местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 255060 случаев коронавируса. 247240 человек (+105) вылечились, 6097 (+4) скончались.

Активными остаются 1723 случая заболевания.

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