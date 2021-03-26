Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 26 марта, в Молдове выявили 1 866 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 6 588 тестов, в том числе 367 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. 3 новых случая были “завезены”.

На домашнем лечении находятся 11 814 человек, а в больницах – 4 365 пациентов, из которых 66 подключены к ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 223 986 случаев коронавируса. Вылечились 197 623 человека, скончались 4 745.

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