Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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В пятницу, 19 марта, в Молдове выявили 1843 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5479 тестов, в том числе 55 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. 9 новых случаев были “завезены”: 3 из Великобритании, 2 из Франции, по одному из Италии, Египта, Германии и Венгрии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 212568 случаев коронавируса. Вылечились 185105 человек (+1585 за сутки), скончались 4501 (+29 за сутки).

Активными остаются 22962 случая заболевания. 336 человек находятся в крайне тяжёлом состоянии, 72 подключены к аппаратам ИВЛ.

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