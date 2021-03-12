Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 12 марта, в Молдове было выявлено 1785 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5102 теста, из которых 4701 – впервые. 6 новых случаев были “завезены”: 3 из Румынии, по одному из Германии, Польши и Украины.

За всё время пандемии в Молдове выявили 201909 случаев коронавируса. Вылечились 176150 человек, скончались 4258.

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