Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

0

Сегодня, 12 февраля, в Молдове было выявлено 1 280 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4 100 тестов, в том числе 3 757 – впервые. 4 случая были “завезены” из-за рубежа.

Ещё 641 человек выздоровел за сегодня. 4 329 граждан с лёгкими формами COVID-19 находятся на лечении дома.

За всё время пандемии в Молдове выявили 168 826 случаев коронавируса. Вылечились 156 198 человек, скончались 3 626.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.