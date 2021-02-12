Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Сегодня, 12 февраля, в Молдове было выявлено 1 280 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4 100 тестов, в том числе 3 757 – впервые. 4 случая были “завезены” из-за рубежа.

Ещё 641 человек выздоровел за сегодня. 4 329 граждан с лёгкими формами COVID-19 находятся на лечении дома.

За всё время пандемии в Молдове выявили 168 826 случаев коронавируса. Вылечились 156 198 человек, скончались 3 626.

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