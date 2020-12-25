Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 25 декабря, в Молдове было подтверждено 815 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки был сделан 2691 тест, в том числе 2316 – впервые. 5 новых случаев были “завезены”.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 140250 человек. Вылечились 125212, скончались 2871.

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