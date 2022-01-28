Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 28 января, в Молдове выявили 5615 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 17630 тестов. Информацию представили в Минздраве.

31 новый случай был “завезён”, остальные местные. В больницах находятся 2986 человек, 221 из них – в крайне тяжёлом состоянии, 35 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 22780 пациентов.

За всё время пандемии в Молдове выявили 434549 случаев коронавируса. Вылечились 378443 человека (+1952), скончались 10621 (+21).

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