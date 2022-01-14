Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Сегодня, 14 января, в Молдове выявили 1858 новых случаев коронавируса. За сутки сделали 12 419 тестов. Информацию представили в Минздраве.

52 новых случая были “завезены”, остальные местные. За всё время пандемии в Молдове подтвердили 386 905 случаев коронавируса. Вылечились 366 172 человека (+311), скончались 10 427 (+11).

В больницах остаются 1085 пациентов, в тяжёлом состоянии – 136. К аппаратам ИВЛ подключен 21 человек.

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