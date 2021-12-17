Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 17 декабря, в Молдове выявили 440 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 7 133 теста.

Информацию представили в Минздраве. 4 новых случая были “завезены”: 2 из Украины, по 1 из России и Беларуси.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 371 850 случаев заболевания. Вылечились 356 929 человек (+323), скончались 9 466 (+16).

В больницах от коронавируса лечатся 1 025 человек. 161 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 35 подключены к аппаратам ИВЛ. На домашнем лечении находятся 2 518 граждан.

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