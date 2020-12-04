Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

4 декабря в Молдове было подтверждено 1 522 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3 611 тестов, в том числе 3 237 – впервые. Больше всего новых случаев в Кишинёве – 712. 6 новых случаев были “завезены” в страну.

За сутки вылечились еще 727 человек, а всего – 98 276. Скончались 2 384 пациента.

За всё время пандемии в Молдове было подтверждено 113 829 случаев коронавируса. Активными остаются 13 169 случаев.

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