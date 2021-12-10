Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

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Сегодня, 10 декабря, в Молдове выявили 516 новых случаев коронавируса. За сутки сделали 6483 теста. Информацию представили в Минздраве.

Четыре новых случая были “завезены”, остальные – местные. За всё время пандемии в Молдове выявили 369013 случаев коронавируса. Вылечились 353 562 человека (+551). Скончались 9333 (+17).

В больницах находятся 1148 пациентов. 143 заболевших в крайне тяжёлом состоянии, 26 подключены к аппаратам ИВЛ.

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