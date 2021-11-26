Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

Сегодня, 26 ноября, в Молдове выявили 712 новых случаев коронавируса. За сутки сделали 6701 тест. Информацию представили в Минздраве. 

Пять новых случаев были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 361828 случаев коронавируса. Вылечились 345226 человек (+812), скончались 9022 (+37).

В больницах остаются 1582 пациента, в тяжёлом состоянии – 181. К аппаратам ИВЛ подключен 31 человек.

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