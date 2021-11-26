Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер пятницы

0

Сегодня, 26 ноября, в Молдове выявили 712 новых случаев коронавируса. За сутки сделали 6701 тест. Информацию представили в Минздраве.

Пять новых случаев были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 361828 случаев коронавируса. Вылечились 345226 человек (+812), скончались 9022 (+37).

В больницах остаются 1582 пациента, в тяжёлом состоянии – 181. К аппаратам ИВЛ подключен 31 человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.